Марихуана делает человека более восприимчивым к боли

Употребление марихуаны влияет на восприятие боли и дозировку обезболивающих, которые нужны в терапии травмы. Как передает Live Science, людям, употребляющим данный наркотик, требуется больше опиоидных обезболивающих, а сама боль ощущается острее.



Данные выводы сделаны после обследования примерно 260 человек, попавших в ДТП и лечившихся в клиниках Колорадо и Техаса. Из них 21% недавно употребляли марихуану (иногда ее следы находили в моче), 6% употребляли ежедневно или почти каждый день. Около 9% пациентов принимали и другие наркотики, включая амфетамины, барбитураты, бензодиазепины, кокаин и опиаты.



Пациенты, употреблявшие марихуану, но не другие наркотики, в день принимали по 7,6 миллиграмма опиоидных обезболивающих. Для сравнения: люди, не употреблявшие наркотики, принимали по 5,6 миллиграмма. У первой группы при этом оценка остроты боли по шкале от 0 до 10 составляла 4,9, а у второй - 4,2.

