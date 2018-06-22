Украина ввела санкции против «Единой России» и Центризбиркома РФ

Украина ввела санкции против ряда российских партий и общественных движений, а также Центризбиркома РФ и семьи Ротенбергов. Указ об этом опубликован на сайте президента Украины Петра Порошенко. В списке юридических лиц, попавших под санкции, фигурируют партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», «Патриоты России», «Аграрная партия», «Демократическая партия России». Также в нем значатся общественные движения «Корпус «За чистые выборы», «Боевое братство», «Союз пенсионеров России» и «Союз ветеранов Афганистана». Кроме того, в список попал российский Центризбирком.



Под персональные санкции со стороны Украины попали, в частности, глава ЦИК Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев. Кроме того, в санкционный список включены российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, а также Роман и Лилия Ротенберги. Предприниматель Игорь Ротенберг попал под санкции в мае 2018 года.



Санкции предполагают, в частности, блокирование активов в Украине, а для физических лиц также запрет на въезд в страну.



Украина ввела санкции против России после присоединения Крыма в 2014 году и с тех пор расширяет их. Ранее в санкционные списки попал ряд российских СМИ и интернет-компаний, включая «Яндекс», «Лабораторию Касперского» и Mail.ru вместе с подконтрольными ей соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники».



Персональные санкции были введены, в частности, против бизнесменов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, а также главы «Газпрома» Алексея Миллера и главы ВТБ Андрея Костина.

