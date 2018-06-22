Правительство исчерпало лимит доверия граждан и должно уйти в отставку, - Бойко

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока Юрий Бойко призвал членов правительства не бояться прямого диалога с народными депутатами и, наконец, отчитаться в Верховной Раде за годы своей деятельности. Впрочем, по мнению политика, несмотря на обязанность отчитываться перед парламентом, члены Кабинета Министров и в дальнейшем будут избегать диалога с народными депутатами. Такое мнение Юрий Бойко выразил в кулуарах Верховной Рады в четверг, 21 июня, сообщает пресс-служба ОБ.



"Конечно, члены правительства должны отчитываться, но они боятся заходить в парламент. Я уверен, что они и в дальнейшем будут избегать общения с депутатами напрямую, потому что одно дело раздавать победные реляции об увеличении зарплат и пенсий в парламентском комитете, а совсем другое - объяснить, как так случилось, что в стране бушует экономический кризис, а правительство за два года не отчиталось в сессионном зале Верховной Рады. Они боятся прямых вопросов, которые им могут задать люди", - заявил Юрий Бойко.



Сопредседатель фракции оппозиционеров считает, что нынешнее правительство исчерпало лимит доверия граждан и должно уйти в отставку.



"То, что сделало правительство за эти годы невозможно назвать реформами. Псевдомедицинская реформа вызывает возмущение у людей, в результате псевдопенсионной – украинцев в очередной раз обманули. "Реформа" образования перессорила нас со всеми странами-соседями. Произошло повышение тарифов, цен на газ и энергоносители. Осенью строят дороги, а за зиму они разрушаются. Я это видел собственными глазами. Борьба с коррупцией на таможне провалена полностью. Где те "черные сотни", которые должны были бороться с коррупцией на таможне? Нет. Коррупция увеличилась, таможня работает себе "на карман". Поэтому, я считаю, что время этого правительства ушло. И ему нужно уйти в отставку", - подчеркнул Юрий Бойко.

