Супрун рассказала украинцам об опасности электронных сигарет

Использование электронных сигарет некурящими, особенно детьми и подростками, может привести к возникновению никотиновой зависимости и повысить риск начать курить обычные сигареты. Также опасно и пассивное курение электронных сигарет, особенно для беременных женщин и детей.



Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.



"Электронные сигареты рекламируют как более безопасную альтернативу обычным сигаретам. За последние годы их "популяция" стремительно возросла. Среди них выделяют "е-сигареты", "электронные кальяны", "вейпы", или "электронные системы доставки никотина". Количество потребителей электронных сигарет в мире постоянно увеличивается - от около 7000000 в 2011 году до 35000000 в 2016 году", - написала Ульяна Супрун.



Данные исследования указывают, что люди, которые пытаются отказаться от курения с помощью электронных сигарет, имеют меньше шансов, в сравнении с теми, кто не использовал электронную сигарету.



В результате это приводит к новому стилю курения, и потребитель может употреблять электронные и обычные сигареты одновременно.



Согласно результатам Глобального опроса молодежи относительно употребления табака проведенного в 2017 году, на сегодняшний день растет популярность курения электронных сигарет среди подростков. Так, в Украине почти каждый 5-й подросток является потребителем электронных сигарет.



"До сих пор продолжаются исследования по влиянию электронных сигарет на здоровье. И ни одно не дает однозначного ответа, включая международные организации",- пишет Супрун.



Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) указывает, что в целом электронные сигареты являются менее вредными, чем табак. Хотя в составе жидкости большинство электронных изделий также содержат никотин, который вызывает зависимость.



По мнению других ученых, дым электронной сигареты может быть канцерогеном, который повышает риски болезней сердца, рака легких.

