Власть призывают пересмотреть условия приема первоклассников в школы

Новые условия поступления в школы вынуждают первоклассников, которые живут не по месту регистрации, учиться далеко от дома и усложняют поступление одаренных детей в специализированные школы, подчеркивает сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак.



"Сегодня из-за необдуманных действий чиновников Минобразования в школах создан хаос. Первоклассники, которые живут не по месту регистрации, по новым правилам вынуждены будут преодолевать немалое расстояние до школы. Кроме того, одаренные дети будут иметь меньше шансов поступить в специализированные школы, поскольку преимущество для обучения в них предоставляется не по способностям, а по месту регистрации", - цитирует А.Мазурчака пресс-служба партии.



По его словам, правительство и Минобразования должны немедленно пересмотреть условия поступления в школы, кроме того, власть должна вернуть контроль за застройщиками.



"Чиновники сегодня позволяют строить новые микрорайоны без школ и садиков. Правительство в первую очередь должно усилить ответственность за это. Нужно проверить решения о приемке новых микрорайонов, модернизировать и расширить программу строительства новых школ, обратить внимание на "спальные" районы", – предложил А.Мазурчак.



Он отметил, что "Наш край" призывает правительство взять на себя ответственность за согласование плана застройки городов без социальной инфраструктуры, а затем "придумывать новые правила для поступления школы и садики".



В 2018 году Минобразования изменило порядок зачисления детей в школы. Согласно изменениям, первоочередное право на зачисление в школу имеют дети, проживающие на территории, закрепленной за ней. В случае если остаток мест после такого распределения меньше количества поданных заявлений от тех, кто не имеет подтвержденного проживания по определенному адресу, проводится жеребьевка.

