Первый день войны: как это было

В воскресенье, 22 июня 1941 года, на рассвете, войска фашистской Германии без объявления войны внезапно атаковали всю западную границу Советского Союза и нанесли бомбовые авиаудары по советским городам и воинским соединениям.



Операцию «Барбаросса» - план вторжения и захвата СССР - немецкие генералы под руководством Паулюса разрабатывали с 21 июля 1940 года. Операция основывалась на ведении «молниеносной войны» – «блицкрига». Гитлеровские стратеги планировали нанести поражение Советскому Союзу в кратковременной кампании и закончить войну к осени 1941 года. Они рассчитывали быстро овладеть важнейшими промышленными и политическими центрами и присоединить к Германии всю европейскую часть Союза. Правители фашистской Германии были убеждены в непрочности Советского государства и не сомневались в быстрой победе, сообщает polk.inter.ua.



И вот 22 июня 1941 года в 3:00 (по московскому времени) немецкая авиация вторглась в воздушное пространство Советского Союза; фашистские войска нанесли мощный артиллерийский удар по пограничным укрепленным районам. Тысячи тонн смертоносного груза обрушились на аэродромы, железные дороги, военно-морские базы, линии связи, склады военного снаряжения и боеприпасов, на спящие советские города. Бомбардировке авиации подверглись Рига, Каунас, Вильнюс, Гродно, Житомир, Киев, Севастополь и многие другие города; осуществлялся артобстрел пограничных укреплений и районов дислокации советских войск вблизи границы от Балтийского до Черного моря. В 5–6 часов утра немецкие войска перешли государственную границу СССР и повели наступление в глубь территории.



Киев начали бомбить около 4 часов утра: заводы, военные аэродромы, мосты. Во время первого налета погибли 25 человек, 76 - получили ранения. К 10 утра были разрушены железнодорожный вокзал, завод «Большевик», военные аэродромы, электростанции и авиазавод.

По Брестской крепости на рассвете был открыт ураганный артиллерийский огонь, заставший гарнизон врасплох. В результате были уничтожены склады, поврежден водопровод, прервана связь, нанесены крупные потери гарнизону. В 3:23 начался штурм. Непосредственно на крепость наступали до полутора тысяч пехоты из трёх батальонов 45-й пехотной дивизии. К 14 часам Брестская крепость оказалась полностью окружена немецкими войсками, после почти 8-часового сражения сдается 1-я погранзастава Александра Сивачева, 485 из 666 советских застав захвачены, но ни одна из них не отошла без приказа. Из 19 600 пограничников, встретивших гитлеровцев 22 июня на направлении главного удара группы армий «Центр», в первые дни войны погибли более 16 000.



Утром немецкая авиация нанесла сокрушительные удары по авиабазам СССР. За первые часы войны на 66 базах были уничтожены 1200 самолетов, большинство из них — более 800 — прямо на земле. При этом первый немецкий самолет был уничтожен в воздушном бою в первый час войны.



Тем временем в 12 часов нарком иностранных дел В.Молотов выступает по советскому радио с речью о начале войны: «Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причём убито и ранено более двухсот человек. Налеты вражеских самолётов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории… Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, Советским правительством дан приказ нашим войскам - отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей родины…



Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».



Уже к 17:00 на территорию Советского Союза Германия обрушила удар невиданной мощи: более четырех тысяч танков, 47 тыс. орудий и минометов, до 190 дивизий, 5 млн. пехотинцев. За первый день войны войска вермахта продвинулись по всей границе на 50-60 км вглубь территории СССР.



Несмотря на труднейшие условия военных действий, защитники Отечества с первых же дней войны проявили мужество и героизм. Отступление советских войск сопровождалось ожесточенными боями.



Так завершился первый день Великой Отечественной. А впереди было еще 1417 дней и ночей самой страшной войны в истории…



