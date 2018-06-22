На Закарпатье начались украинско-венгерские консультации – Климкин

В Берегово (Закарпатская обл.) стартовали украинско-венгерские консультации с венгерской общиной относительно имплементации закона Украины "Об образовании", сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



"Начинаем украинско-венгерские консультации 4-х министров по реализации нашего закона "Об образовании". Каждый украинский гражданин венгерского происхождения должен себя чувствовать дома в любом уголке Украины", - написал П.Климкин на своей странице в Твиттер в пятницу.



Как известно, в консультациях принимают участие министры иностранных дел Украины и Венгрии П.Климкин и Петер Сиярто, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, а также министр человеческих ресурсов Венгрии Миклош Кашлер.

