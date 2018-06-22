Реорганизация райсудов завершиться до сентября, - Верховный Суд

Реорганизация районных судов завершиться до сентября.



Об этом в интервью Українським Новинам сказала глава Верховного Суда Валентина Данишевская.



Она сообщила, что Государственная судебная администрация уже назначила руководителей аппаратов новых судов, которые и будут заниматься вопросами реорганизации в течение лета текущего года.



"Мы собирались с председателями апелляционных судов для того, чтобы ориентировать на более короткий путь. Они получат методическую помощь, будет "дорожная карта", как все быстро и профессионально сделать...Одни (суды) закроются, другие откроются. Паузы быть не должно", - сказала глава Верховного Суда.



По ее словам, вопросы остаются только с квалификационным оцениванием судей, так как Высшая квалифкомиссия работает под большой нагрузкой.

