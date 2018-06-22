Tesla закроет часть бизнеса

Компания Tesla Илона Маска частично свернет бизнес по производству и установке солнечных панелей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы компании, а также источники, знакомые с ситуацией.



Согласно предоставленной информации, производитель электромобилей закроет в девяти штатах США более десятка филиалов своего подразделения, которое специализируется на панелях солнечной энергии. Сейчас у SolarCity, дочерней компании Tesla, около 60 филиалов.



Ранее сообщалось, что в Tesla пройдут массовые увольнения с целью сократить расходы, но при этом сохранить рентабельность. По данным Reuters, это решение затронуло в том числе и SolarCity, которую Tesla приобрела в 2016 году за 2,6 миллиарда долларов.



Кроме того, к концу года производитель электромобилей намерен разорвать контракт с сетью магазинов стройматериалов Home Depot, через которые частично реализовывались производимые солнечные панели.

