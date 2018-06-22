Шведский фестиваль навсегда отменили из-за изнасилований

В Швеции организаторы крупнейшего музыкального фестиваля Bråvalla приняли решение отменить проект в связи с чередой изнасилований. Об этом пишет EDMTunes.



"Нам было очень грустно принимать подобное решение, но исходя из общей картины, мы не можем проводить этот фестиваль так, как нам бы этого хотелось", - отметил один из представителей проекта.



Также он добавил, что сексуальные домогательства к женщинам носят более социальный характер и не являются проблемой одного конкретного фестиваля.



Известно, что в прошлом году было зафиксировано 11 случаев нападений мужчин на женщин с целью сексуального насилия. За год до этого с подобными жалобами обратились 40 девушек.

