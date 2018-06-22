Более 40% немцев хотят отставки Меркель - опрос

Граждане Германии почти поровну разделились во мнениях, должна ли канцлер Ангела Меркель оставаться в должности. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, сообщает The Local.



Так, 43% немцев поддерживают отставку Меркель и 42% хотят, чтобы она осталась на посту главы правительства, еще 15% затруднились ответить на вопрос.



При этом Меркель является самой популярной среди избирателей экологической партии "Зеленые", две трети из которых сказали, что она должна остаться на своей должности.



Канцлера немного меньше любят избиратели консервативного союза, в состав которого входят ее христианские демократы (ХДС) и Баварский христианский союз (ХСС). Около 63% избирателей Союза заявили, что хотят, чтобы она осталась на посту канцлера, а 27% хотели бы ее отставки.



Меркель также остается популярной среди избирателей партии "Левые", 48% из которых хотят, чтобы она осталась на своем посту. Она наименее популярна среди избирателей правой "Альтернативы для Германии" (AfD) - лишь 6% поддерживают ее в должности.



Опрос также показал, что большинство немцев не верят, что коалиция развалится через нынешний спор между Меркель и ХСС.

