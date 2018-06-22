YouTube введет платную подписку на каналы

Видеосервис YouTube позволит оформлять платную подписку на каналы с более чем 100 тысячами подписчиков. Об этом сообщил директор по продукту YouTube Нил Мохан.



Платные подписчики получат значки спонсора, смогут пользоваться авторскими эмодзи и другими бонусами. Кроме того, автор канала сможет предоставить им доступ к дополнительным видео.



Подписка будет стоить 4,99 доллара в месяц. Авторы каналов получат 70% дохода от подписки, остальное заберет YouTube.



В данный момент функция находится на стадии тестирования и доступна не всем каналам. Когда планируется ее полноценный запуск, YouTube не сообщает.



Блогеры на YouTube получают доход только от рекламы. Ранее спонсорские подписки были доступны только на сервисе YouTube Gaming. Аналогичную функцию используют стриминговый сервис для компьютерных игр Twitch и краудфандинговая платформа Patreon, отмечает The Verge.



В марте о скором запуске платных подписок для видеоблогеров заявили в Facebook. Сообщалось, что за 4,99 доллара в месяц можно будет получить доступ к эксклюзивному контенту автора видео и значок его подписчика.



20 июня Facebook анонсировал запуск платной подписки на группы. По данным издания CNet, подписка, стоимость которой будет варьироваться от 4,99 до 29,99 долларов, позволит получить доступ к дополнительному контенту группы.

