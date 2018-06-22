Таиланд признан самой опасной для туризма страной

Британская страховая компания Endsleigh составила рейтинг из 10 самых опасных стран для путешествий. Об этом сообщает Express.



Эксперты выяснили, что наиболее рискованное для туристических поездок место — это Таиланд. Почти четверть страховых претензий (23 процента) за 2017 год было составлено именно там.



Второе место разделили Чили и США, в каждой из которых было по 15 процентов от общей суммы страховых претензий.



Вдобавок в список вошли Франция (семь процентов), Испания (восемь процентов) и Германия (восемь процентов).



Во Франции и Испании путешественники чаще всего обращались в страховую компанию из-за карманных краж. Специалисты порекомендовали туристам, которые планируют поездку в эти страны, быть внимательнее к личным вещам.



Также в рейтинге самых опасных для туризма стран оказались Непал (восемь процентов), Перу (восемь процентов), Багамские острова (четыре процента) и Бразилия (четыре процента).

