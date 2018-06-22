Wizz Air отменил бесплатный провоз ручной клади

Лоукостер Wizz Air изменил правила провоза ручной клади в своих самолетах. В частности, авиакомпания отменила ее бесплатный провоз. Теперь только пассажиры с Wizz Priority смогут взять с собой багаж в салон, сообщается на сайте перевозчика.



"Поскольку у нас ограниченное пространство на борту, мы не можем гарантировать, что ручная кладь пассажиров будет путешествовать вместе с ними в кабине самолета. Только пассажиры с Wizz Priority могут взять с собой ручную кладь на борт в любом аэропорту. Ручной багаж всех пассажиров, которые не приобрели Wizz Priority, будет помещен в грузовой отсек самолета", – говорится в сообщении.



Чтобы взять с собой ручной багаж в салон самолета, придется покупать Wizz Priority, стоимость которого составляет от 5-10 евро при покупке онлайн и 25 евро при покупке в аэропорту.



Wizz Priority дает право первоочередного попадания в салон самолета, возможность пронести ручную кладь, а также маленькую сумку 40x30x18 см (например, фотоаппарат или ноутбук), но не предусматривает приоритета при регистрации и контроля по авиабезопасности.



В последний раз Wizz Air изменяла багажные правила в октябре прошлого года. Тогда авиакомпания ввела новый стандарт бесплатной ручной клади размером 55x40x23 см и весом до 10 кг, одновременно ограничивая количество людей, которые могут бесплатно пронести этот багаж на борт самолета.



До сих пор первые 90 пассажиров могли взять с собой в салон самолета ручную кладь, причем в первую очередь гарантированно могли взять те, кто имел Wizz Priority, другие – как повезет.

