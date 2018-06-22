Порошенко надеется на создание Антикоррупционного суда до конца года

Президент Украины Петр Порошенко надеется на создание Высшего антикоррупционного суда до конца года. Об этом Глава государства сказал во время представления нового председателя Донецкой областной государственной администрации Александра Куця в Донецкой области, передает УНН.



“На сегодня в стране функционирует, и после создания суда (Высшего антикоррупционного суда — ред.), а я надеюсь, что это будет до конца года, будет независимая, эффективная антикоррупционная инфраструктура. Потому что коррупция не менее опасный враг, чем агрессия Российской Федерации и незаконное аннексия Крыма”, — подчеркнул Президент.

