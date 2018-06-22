Россия четко назвала переговорщика, с которым будет обсуждать обмен заключенными, - Олещук

Политолог Петр Олещук считает, что Россия четко обозначила формат переговоров и конкретного переговорщика в лице Медведчука, с которым готова обсуждать вопрос украинских заключенных. Об этом политолог заявил в эфире телеканала ATR, комментируя тему освобождения Олега Сенцова и других украинских заключенных в РФ.



«У нас не до конца верная позиция. Мы акцентируем внимание на отдельных фамилиях. Кроме Олега Сенцова, есть еще целый ряд других узников, которые находятся на территории России. Начиная от Карпюка, Клыха и заканчивая другими. То есть, людей очень много», - заявил Петр Олещук.



По мнению Петра Олещука, не стоит забывать, что, кроме Сенцова, есть еще целый ряд украинских заключенных, которым тоже нужна помощь.



«Было бы более продуктивно, если бы мы ставили вопрос не о каких-то точечных освобождениях, потому что они сразу становятся очень политизированными. Мы знаем, что не так давно была информация о том, что Россия заблокировала освобождение Сенцова по некоторым внутренним причинам. Они считают его гражданином России, считают террористом. То есть, для них, с политической точки зрения, идти на его освобождение достаточно сложно», - пояснил политолог.



Политолог подчеркивает: пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков недавно прямо заявил, что по вопросам обмена следует обращаться к Виктору Медведчуку (спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в Минской контактной группе).



«Сама Россия обозначила формат, который она ожидает для проведения этих переговоров. В частности, пресс-секретарь российского президента Песков сказал, что есть соответствующий переговорщик от Украины Медведчук, обращайтесь, решайте этот вопрос. Я, в принципе, понимаю, почему Россия ставит вопрос именно таким образом. Для российского руководства, как и для любого руководства на постсоветском пространстве, крайне важен вопрос личных связей, личных контактов», - пояснил Петр Олещук.



По мнению политолога, представители РФ акцентируют внимание на фигуре Медведчука, подчеркивая, что именно он является тем коммуникатором, с которым российское руководство будет вести переговоры.



«Очевидно, что Медведчук является той фигурой, с которой они готовы проводить официальные публичные переговоры. Именно поэтому они акцентируют внимание на нем. На мой взгляд, самый перспективный путь заключается именно в поиске такого варианта - составление списков, проведение двусторонних консультаций на двустороннем уровне, с использованием механизма «челночной дипломатии», чтобы обеспечить коллективный обмен. Если это состоится как общий обмен, это можно подать, в том числе, и для России, как решение исключительно гуманитарных вопросов», - делает вывод Петр Олещук.

