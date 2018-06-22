Синоптики прогнозируют град и шквалы

В большинстве регионов Украины на выходные ожидается сильный дождь с грозой. Об этом в пятницу, 22 июня, пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко. Так, в субботу ожидаются дожди и похолодание. "Во время дождей - местами грозы, шквалы и град. Снижение температуры воздуха до + 14 + 23 градусов, на Левобережье до + 19 + 26 на Востоке еще побудет жара до + 28 + 33 градусов. К Востоку дожди придут только к вечеру в субботу", - отмечает Диденко.



В воскресенье дожди пройдут только на западе Украины и в Луганской области.



"Воздух еще будет свежим, + 18 + 25 градусов. Оставит наконец жара восточные области, там 24 июня ожидается + 22 + 27 градусов", - пишет синоптик.



В Киеве 23 июня - дождь и +16 +19 градусов. 24 июня - без существенных осадков, около +20 градусов.





Потепление возобновится с понедельника.

