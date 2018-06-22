Порошенко ожидает рост ВВП во II квартале выше 3%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) во II квартале ожидается выше 3% соответственно к аналогичному периоду прошлого года. Об этом Глава государства сказал во время представления нового председателя Донецкой военно-гражданской администрации Александра Куця в Донецкой области, передает УНН.



"Мы третий год подряд видим экономический рост. Цифры роста в этом году еще более обнадеживающие. И в первом и во втором квартале мы будем иметь цифры далеко за три процента", - сказал Президент.



В то же время, Президент отметил, что такой уровень роста его не устраивает. Поэтому, по его совам, должен быть рассмотрен в парламенте пакет законодательных актов по экономической свободы.

