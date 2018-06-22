Песков рассказал о трудностях с обменом Сенцова

Олег Сенцов осужден по очень тяжелой статье и с этим связаны сложности с его обменом. Об этом в пятницу, 22 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Такое заявление Песков сделал, отвечая на вопрос журналиста о том, осложняется ли ситуация тем, что Сенцов не признает себя гражданином России.



"Вы понимаете, он осужден и осужден по очень тяжкой статье, вот в чем дело. Речь идет о том, кем он считается де-юре, и тут не важно, кем он себя признает и кем он себя не признает. Вы знаете, что эта тема обменов затрагивалась вчера (в четверг - ред.) в ходе телефонных разговоров президентов Путина и Порошенко, и собственно в русле вот этих обсуждений на уровне глав государств работают омбудсмены двух стран", - заявил Песков.

