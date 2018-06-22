Че – 90 лет: зачем опять стреляют в «бога революции»?

...В этом году, 14 июня, ему исполнилось бы 90 лет. Но этого не случилось. И не только потому, что 9 октября 1967 года в маленьком селении Ла-Игра, затерянном в боливийских джунглях, в обычный класс обшарпанной сельской школы зашел сержант и начал стрелять в измученного и израненного человека, который только и смог сказать убийце: «Я знаю: ты пришел убить меня. Стреляй. Сделай это. Стреляй в меня, трус! Ты убьешь только человека!». И так уж, извините, получилось, но в той истории казни без суда и следствия все стало символами. И убийца, и убитый, и само убийство.



Причем надолго, если не навсегда. По крайней мере, до тех пор, пока люди будут различать добро и зло. Потому что убивали его показательно, тщательно и скрупулезно, со свидетелями и множеством фотографий и видео зафиксировав факт уничтожения одного человека другим. Как сказали бы сегодня, селфи с трупом разрешили делать любому желающему. А потом вокруг тела пустили на просмотр испуганных местных крестьян. Они тайком пытались срезать у убитого прядь волос, оторвать кусочек одежды, отщепить кусок стола, на котором он лежал, подобрать на память хоть какую-то мелочь.



Вот с вечера того же дня и до сих пор местные жители стали считать убитого святым. И обращались к нему в молитвах со словами «San Ernesto de La Higuera». То есть «Святой Эрнесто-Смоковница», дерево, чей плод и был тем самым запретным плодом познания добра и зла, который попробовали прародители всего человечества Адам и Ева, а листья прикрыли их наготу. Позже, когда они были изгнаны из райского сада, и началась наша грешная жизнь...



И ведь не зря так получилось. Убитого звали Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна, но в истории человечества он остался как Эрнесто Че Гевара. Знаменитая приставка «Че» – это аргентинский аналог «ну», слово-паразит, которым он злоупотреблял при жизни и из-за которого его так и прозвали кубинские товарищи по оружию. А ему понравилось: звучит коротко, как выстрел, и пришпоривает, как стремена лошадь к галопу – «ну, Гевара!».



Он так и жил, пришпоривая себя и откровенно написав в последнем письме родителям тоже уже знаменитое: «Дорогие старики! Я вновь чувствую своими пятками ребра Росинанта, снова, облачившись в доспехи, я пускаюсь в путь. Около десяти лет тому назад я написал Вам другое прощальное письмо. Насколько помню, тогда я сожалел, что не являюсь более хорошим солдатом и хорошим врачом; второе уже меня не интересует, солдат же из меня получился не столь уж плохой. ...Считаю, что вооруженная борьба – единственный выход для народов, борющихся за свое освобождение, и я последователен в своих взглядах. Многие назовут меня искателем приключений, и это так. Но только я искатель приключений особого рода, из той породы, что рискуют своей шкурой, дабы доказать свою правоту. Может быть, я попытаюсь сделать это в последний раз. Я не ищу такого конца, но он возможен, если логически исходить из расчета возможностей. И если так случится, примите мое последнее объятие. Я любил Вас крепко, только не умел выразить свою любовь. Я слишком прямолинеен в своих действиях и думаю, что иногда меня не понимали. К тому же было нелегко меня понять, но на этот раз – верьте мне. Итак, решимость, которую я совершенствовал с увлечением артиста, заставит действовать хилые ноги и уставшие легкие. Я добьюсь своего. Вспоминайте иногда этого скромного кондотьера XX века».



Не зря так получилось. Убитого звали Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна, но в истории человечества он остался как Эрнесто Че Гевара. Знаменитая приставка «Че» – это аргентинский аналог «ну», слово-паразит, которым он злоупотреблял при жизни и из-за которого его так и прозвали кубинские товарищи по оружию. А ему понравилось: звучит коротко, как выстрел, и пришпоривает, как стремена лошадь к галопу – «ну, Гевара!»

Когда к 2006 году убийца Че Гевары ослеп, зрение ему вернули по... кубинской программе бесплатного офтальмологического лечения. Потому что кубинские медики работают в Боливии благодаря политике тесного сотрудничества с Кубой, которую проводит администрация нынешнего боливийского президента-социалиста Эво Моралеса, в чьем кабинете висит портрет Че Гевары

Как были, так и остаются актуальными слова, сказанные бежавшим на Кубу агентом ЦРУ Филиппом Эйджи: «Не было человека, которого ЦРУ боялось бы больше, чем Че Гевару, потому что он имел возможности и харизму, необходимые, чтобы направить борьбу против политических репрессий традиционных иерархий во власти в странах Латинской Америки»

Дичайшее первоначальное накопление капитала, а потом и укрепление основ такого «свободного мира» буквально плющат и изничтожают людей, которые попали в жернова преобразований, но не стали рыночными, не украли свой свечной заводик и не открыли стартапную пельменную в былой собачьей будке или переделанном общественном туалете (как в Киеве на Крещатике у Майдана Независимости), а превратились в «лишний балласт». Никому не нужный и подлежащий утилизации

В том, 20-м веке многие считали, что в этих словах главное – решимость и уверенность в победе. И упоминание кондотьера считали едва ли не пророческим – так называли руководителей наемников в средние века. Самые удачливые из них действительно захватывали города, которые их нанимали или куда они приходили сами, чтобы, захватив и покорив, попытаться там построить жизнь «под себя».Сегодня век 21-й, и для меня, и для многих, по жизни оценивших «прелести» цинизма и прагматизма, в этих словах звучит грустная безнадега романтика с автоматом в руках, который смутно уже понимает, что загнать людей железной рукой к счастью нельзя. Но который надеется: а вдруг! Вдруг люди поймут, что так дальше жить нельзя, увидят в нем пример, и сами начнут хоть что-то делать, чтобы жизнь была не такой скотской. Вот эту идею и пытаются уничтожить вот уже 51 год после смерти одного из ее носителей. Потому что боятся: а вдруг идея освобождения тоже воскреснет и даст свои плоды.Может такое быть? Может. Потому что так у них сложилось и переплелось в Боливии, счастье которой и хотел принести гражданин Кубы аргентинец Че Гевара, которого убил боливиец. Убийца Че Гевары – Марио Теран Саласар, в 1977-м обычный молодой сержант боливийских рейнджеров, натасканных на борьбу с партизанами, – тому невольное подтверждение. Его после смерти частично и осчастливил убитый – его идея принесла материальные плоды. Он жив до сих пор, владел автомастерской и живет вполне сносно. А тогда Теран зашел в класс, поднял израненного человека на ноги и начал стрелять, выпустив в Че девять пуль: пять в ноги, по одной в правое плечо, руку и грудь, последняя пуля попала в горло. Все должно было выглядеть по легенде: Че не казнили исподтишка и со страху, что убежит или перевербует солдат, а он был убит в бою. На несколько секунд Гевара скорчился от боли на земле, прикусив руку, чтобы не закричать, а потом истек кровью...Но не это главное: когда к 2006 году убийца Че Гевары ослеп, зрение ему вернули по... кубинской программе бесплатного офтальмологического лечения. Потому что кубинские медики работают в Боливии благодаря политике тесного сотрудничества с Кубой, которую проводит администрация нынешнего боливийского президента-социалиста Эво Моралеса, в чьем кабинете висит портрет Че Гевары. А его предшественник в 1967-м Рене Баррьентес Ортуньо лично отдал зашифрованное распоряжение агенту ЦРУ Феликсу Родригесу – «200» и «600» – «убить Че Гевару».Сегодня Марио Теран всем своим видом и существованием старается показать, что не раскаивается в убийстве. Более того, он даже пытается как-то опровергнуть собственного сына, который в 2007 году и рассказал в местной газете «El Deber» о чудесном исцелении отца и лично поблагодарил за это Фиделя Кастро и его отличных офтальмологов. По словам Терана-старшего, операция была не столь серьезной, способность видеть он сохранял и раньше. Но совесть, похоже, действительно приходит по ночам. Причем в любом возрасте, но чаще всего на пороге вечности, когда риск встретиться с тем, кому напаскудил в этой жизни, возрастает непомерно. Сегодня президент Боливии Моралес не преследует убийцу Гевары, он лишь хочет засудить парламентария и генерала в отставке Гари Прадо. Того, кто 51 год назад, будучи полковником, возглавлял операцию по уничтожению партизан и самого Че, а сейчас является одним из проамериканских оппозиционеров в Боливии и ярых, непримиримых противников Моралеса и его курса на «деамериканизацию» страны.Но и постаревший убийца чует неладное: то ли холод вечности, то ли жар ада, то ли предчувствие расплаты уже настигают его в земной жизни. И Марио Теран Саласар, по-прежнему чисто внешне не раскаиваясь, уже в интервью 2014 года как бы намекнул, что не он убивал Че Гевару, а это могли сделать другие его тезки. По его словам, в то время в его подразделении в джунглях служили еще два человека с тем же именем – Марио Теран Ортуньо и Марио Теран Реке, которые-де и могли убить, а сомнительная слава «боливийского Понтия Пилата» досталась ему......Не было в этом году и какого-то пышного или торжественного отмечания 90-летия со дня рождения Че Гевары даже левыми и нынешними приверженцами революции и революционного достижения социальной справедливости. Более того, попытались посмертно если и не очернить напрямую, то как-то затушевать и ревизовать образ «кондотьера ХХ века» – выставить его бескомпромиссным фанатиком идеи, безжалостным палачом и кровавым революционером-маньяком, которому его взгляды и воззрения важнее, чем люди. Его и выставляли сторонником жесткой диктатуры, и вспоминали, что какое-то время он подписывался «Сталин II» и во главе революционного трибунала вместе с Раулем Кастро расстреливал всех противников революции без суда и следствия, и называли никудышным хозяйственником-руководителем, который ничего не стоил в мирной жизни, а мог только устраивать путчи и воевать.И все с этим понятно. Потому что как были, так и остаются актуальными слова, сказанные бежавшим на Кубу агентом ЦРУ Филиппом Эйджи: «Не было человека, которого ЦРУ боялось бы больше, чем Че Гевару, потому что он имел возможности и харизму, необходимые, чтобы направить борьбу против политических репрессий традиционных иерархий во власти в странах Латинской Америки». И США, традиционно, еще с времен «доктрины Монро» считавшие Латинскую Америку своей вотчиной, которой можно и нужно распоряжаться по своему усмотрению, делали, делают и будут делать все, чтобы опорочить идеи освобождения континента от американской зависимости.На первом этапе, когда в 100 милях от американского Майями появился «Остров Свободы», американцы не только хотели уничтожить Кубу и ее лидера Фиделя Кастро, но и пытались стравить и противопоставить различных вождей революции. В частности, Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевару. Сегодня уже никто не отрицает, что превращение убитого «команданте Че» в «икону революции» и неотъемлемую часть масс-культуры самого низкого и даже кичевого пошиба – это дело рук американцев. Но дело не только в наживе, которую давала разнообразная продукция с символикой и изображением Че (это тоже важно!). Революционными идеями, которые заканчиваются пламенно-героической, но все же смертью вождей (а потому они, идеи и вожди, красивы, но бессмысленны), пытались отвлечь революционную и просто фрондирующую интеллектуальную молодежь мира от реальных дел на Кубе. От тех преобразований, которые затеяли и претворяли в жизнь братья Кастро, когда Че мотался по Африке и Латинской Америке, разжигая «пожар мировой революции». Куба не должна была стать примером для Латинской Америки, уж лучше пусть фанатики бегают по джунглям, где их легко перестрелять, как партизан и самого Че. Или как в Чили, где левого президента Сальвадора Альенде расстреляли прямо в президентском дворце во время путча. В 1973-м, через 6 лет после расправы над Че Геварой. И это работало...На втором этапе, когда Куба устояла и не отказалась от своих идей даже после развала СССР и всего соцлагеря, который был главным спонсором и помощником «Острова Свободы», опять на первый план вышли как идеи успешных антиамериканских революций ради более справедливого социального устройства жизни, так и американские задумки по искоренению этого «инакомыслия». Латинская Америка действительно запылала продуктивной ненавистью к «гринго» и потихоньку начала освобождаться от американского засилья и влияния. Образовался даже целый клуб стран и их президентов, которые на дух не переносили Америку, вдохновлялись идеями братьев Кастро и Че Гевары и верили, что они победят.США не помогло даже устранение многих таких президентов. Физическое (как Фернандо Луго, Луиса Инасио Лула да Силва, Уго Чавеса или Кристины Фернандес де Киршнер, президентов Парагвая, Бразилии, Венесуэлы и Аргентины, которые совершенно подозрительно «вдруг» почти одновременно заболели раком и были поставлены на грань выживания) или политическое (обвинения в коррупции, как в Бразилии, странах Центральной Америки или Аргентине, организация цветных революций, блокады и международные саботажи). И тогда на свет в США появилась в 2009 году книга Хуаниты Кастро, младшей сестры кубинских братьев Кастро «Фидель и Рауль, мои братья. Тайная история». В ней она не только рассказала, что давно была завербована и работала на ЦРУ, ибо США – «это была единственная страна в мире, способная нам помочь». Хуанита била и по тогда еще обоим живым братьям, и по мертвому Че Геваре. По ее словам, появление легендарного революционера на Кубе – это «худшее, что могло с ней произойти». Точно так же, уверяет она, все идеи Че о революционном преобразовании мира на основах добра и справедливости на самом деле «далеки от того, что о нем думают». О Че Геваре то есть. «Для него не имели значения ни суд, ни следствие. Он сразу начинал расстреливать, потому что был человеком без сердца», – написала Хуанита...Сейчас, похоже, начинается некий третий этап неприятия команданте Че, связанный с тем, что опять решительно и массово востребованы идеи социальной справедливости и равенства, которым он всегда служил – пусть и по-своему, с перегибами, неоправданной фанатичностью и жестокостью. Сейчас, конечно, как бы гибнет империалистический глобализм, которым «золотой миллиард» планеты пытался выстроить мир под себя и под свои потребности. Конец истории по Фрэнсису Фукуяме не превратился в победу оголтелого и тупо бессмысленного в своей уравниловке либерализма, а в разнузданном либертарианстве или угрюмо-жестоком неоконсерватизме многие увидели элементарные разновидности фашизма, абсолютно равнодушного к судьбе человека.Но по-любому во всех концах глобальной остается некая конвергенция систем, при которой вся жизнь строится на основах прибыли «хозяев жизни», а не, повторяю, социальной справедливости и равенства возможностей. О равенстве таком говорят, оно остается мейнстримом информационной шелухи при обработке мозгов «пипла, который должен все схавать», но любые попытки установить его на деле, в реальной жизни жестко пресекаются и давятся. И особенно это видно в странах, которые якобы освободились от социализма и влились в дружную капиталистически-империалистическую «семью». Дичайшее первоначальное накопление капитала, а потом и укрепление основ такого «свободного мира» буквально плющат и изничтожают людей, которые попали в жернова преобразований, но не стали рыночными, не украли свой свечной заводик и не открыли стартапную пельменную в былой собачьей будке или переделанном общественном туалете (как в Киеве на Крещатике у Майдана Независимости), а превратились в «лишний балласт». Никому не нужный и подлежащий утилизации, а против этого и боролся Че...Вот потому-то идеи Че Гевары или его, как сейчас модно говорить, революционные практики не должны прижиться. Ни в Украине, ни, увы, в России, которые тоже, как известно, вливаются в «цивилизованную семью». А возможность такая – продемонстрировать инакость – была, когда случайно в огне украинской «революции достоинства» в Донбассе возникли самопровозглашенные ДНР и ЛНР. А потом появились и первые программы, излагающие курс их развития. Я внимательно изучал эти документы и могу сказать: это был курс на построение социально ориентированных государств на принципах социальной справедливости, а не прежнего олигархического разгула и ограбления народа. А сторонником их был, в частности, командир ополченцев Алексей Мозговой, не случайно носивший берет а-ля Че Гевара и, говорят, футболку с его изображением. Не случайно носил. И не случайно был изничтожен после нескольких покушений. Как Че Гевара в 1967-м живой и все последующие годы как «икона революции», Мозговой тоже был не нужен. Он был чужой. А его идеи никак не коммутировались с принципами и установками олигархического устройства государства. Что в Украине, что в России. Даже чисто объективно социально ориентированные государственные анклавы, заботящиеся о людях, не нужны в олигархических странах. Они – нежелательные примеры. Особенно когда успешны. Как Куба в современном мире...Вот, собственно, и все. И понятно, почему многие украинские и российские СМИ, интернет-сайты и даже телеканалы («Первый», в России показавший старый докфильм с как бы предупреждающим названием «Че Гевара. Я живой и жажду крови») не праздновали юбилей былого кумира, а пытались доказать, что он – «никто и зовут его никак». А в Украине – тоже очень символично, почти к юбилею – внесли на сайт «Миротворец» Эрнесто Гевару Марча, сына легендарного кубинского революционера Че, юриста и бизнесмена. За то, что он в библиотеке имени Ивана Франко в Симферополе открыл выставку архивных документов, посвященную отцу. То есть незаконно по украинским меркам проехал на полуостров и пытался легализовать тем самым аннексию Крыма Россией......Во потому-то, как мне кажется, и не мог Че Гевара дожить до 90 лет. Я даже не знаю, как он отнесся бы к тому, что его три года назад умерший в Мексике внук Канек Санчес Гевара, сын Ильды, дочери от первого брака, стал диссидентом, критикующим политику кубинских властей и в 22 года покинувшим остров. Но перед глазами стоит эта картина: рейнджеры обстреливают попавших в засаду партизан Че. Пули дважды ранят Че и разбивают его винтовку. Он расстреливает все патроны в пистолете и кричит рейнджерам: «Не стреляйте! Я Че Гевара, и я живой стою дороже, чем мертвый». Его пощадили в том бою, но никакой он им был не нужен. А нам?..Названием этой популярной песни Hasta siempre, Comandante Che Guevara, исполненной француженкой Натали Кардон и написанной кубинским композитором Карлосом Пуэбло еще в 1965 году, до смерти Че, одними переводится как «До свидания, команданте», другими – как «Прощай, команданте». И, в принципе, каждый решает, что ему ближе...