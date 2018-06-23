Шевченковский суд отказался отменить арест Савченко

Шевченковский районный суд Киева отказался изменить меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата Украины Надежды Савченко, которая действует до 13 июля, на домашний арест или взятие на поруки. На заседании в пятницу суд отказался удовлетворить соответствующее ходатайство ее адвокатов. При этом суд постановил расследовать заявление стороны защиты Н.Савченко о принудительном взятии у нее крови без решения суда.



Как сообщалось, 22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.



23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании Н.Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей.



29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Н.Савченко на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании такой меры пресечения.



15 мая Шевченковский районный суд Киева продлил до 13 июля меру пресечения в виде содержания под стражей для Н.Савченко.



Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Шевченковского райсуда о продлении до 13 июля срока ареста Н.Савченко.



В июне в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об изменении меры пресечения (в порядке ст.201 УПК Украины), поданное защитником подозреваемой Н.Савченко.

