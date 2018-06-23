Савченко напророчила Украине проблемы

Власти Украины могут «получить по зубам и с Запада, и с Востока», если не остановят войну на Донбассе. Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в ходе суда, на котором решался вопрос об изменении ей меры пресечения, передает «Страна.ua».



«Если они не разобьют схемы, не перестанут душить людей, если люди будут беднеть, если они не остановят эту войну, то они получат по зубам и с Запада, и с Востока. Получит Киев. Тот самый официальный Киев, который называет себя властью», — заявила Савченко.



Служба безопасности Украины задержала Надежду Савченко в середине марта, ее подозревают в подготовке террористического акта в центре Киева и убийства ряда представителей украинской власти, включая президента Петра Порошенко.



Генпрокуратура Украины представила видео, где Савченко обсуждает государственный переворот в Украине с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, который также был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

