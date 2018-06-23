SpaceX отправит на орбиту секретный спутник

SpaceX отправит на орбиту секретный спутник

Компания SpaceX выиграла контракт на отправку секретного спутника ВВС США на орбиту, сообщает The Verge.

Сумма контракта составляет 130 миллионов долларов. Секретный спутник AFSPC-52 будет отправлен на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy в 2020 году.

Отмечается, что конкурентом SpaceX выступала United Launch Alliance − объединенная компания Boeing и Lockheed Martin, однако компания Илона Маска смогла предложить более низкую стоимость.