SpaceX отправит на орбиту секретный спутник

Компания SpaceX выиграла контракт на отправку секретного спутника ВВС США на орбиту, сообщает The Verge.



Сумма контракта составляет 130 миллионов долларов. Секретный спутник AFSPC-52 будет отправлен на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy в 2020 году.



Отмечается, что конкурентом SpaceX выступала United Launch Alliance − объединенная компания Boeing и Lockheed Martin, однако компания Илона Маска смогла предложить более низкую стоимость.

