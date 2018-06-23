SpaceX отправит на орбиту секретный спутник
Компания SpaceX выиграла контракт на отправку секретного спутника ВВС США на орбиту, сообщает The Verge.
Сумма контракта составляет 130 миллионов долларов. Секретный спутник AFSPC-52 будет отправлен на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy в 2020 году.
Отмечается, что конкурентом SpaceX выступала United Launch Alliance − объединенная компания Boeing и Lockheed Martin, однако компания Илона Маска смогла предложить более низкую стоимость.
Источник: Корреспондент
14:41