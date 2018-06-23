Адвокат: Сенцов не будет просить о помиловании

Украинский режиссер Олег Сенцов, который 40 дней держит голодовку в колонии, не будет просить президента России о помиловании. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе «Интерфаксу».



«Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту», — сказал Динзе агентству.



Президента России Владимира Путина неоднократно просили помиловать Олега Сенцова, но он отказывался. Его пресс-секретарь заявлял, что для помилования заключенный сам должен написать прошение на имя президента.



В марте Дмитрий Динзе говорил, что если встанет вопрос об обмене, то Сенцову, вероятно, придется написать прошение о помиловании и он «готов» это сделать.



Олег Сенцов был осужден по обвинениям в терроризме на 20 лет. Своей вины он не признал. 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить несколько десятков граждан Украины, которые находятся в России в заключении и являются, по его мнению, политзаключенными.



