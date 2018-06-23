Прохладный воздух вытеснит жару за пределы Украины

В ближайшие сутки погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, прохладный воздух вытеснит жару за пределы страны, сообщает Укргидрометцентр. Небольшие дожди, ночью, утром на Левобережье, днем на крайнем востоке умеренные дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с (ночью в Одесской и Николаевской областях, днем в южной части без осадков).



Ветер преимущественно северо-западный , 5-12 м/с.



Температура ночью 8-13°, в восточной части и в Приазовье 14-19°; днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 16-21°, на остальной территории 22-27° (в Карпатах ночью 2-5° тепла, днем 8-13°).



В Киеве в воскресенье местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный , 5-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 19-21°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 июня самая высокая температура днем была 33,2 в 1924г., самая низкая ночью 7,8 в 1949г.



В понедельник в большинстве областей без осадков, лишь в западных, Житомирской областях днем местами небольшой дождь, гроза.



Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура в западных областях ночью 6-11°, днем 18-23°; в южных, восточных и Днепропетровской области ночью 13-18°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 8-13°, днем 20-25°.



В Киеве в понедельник без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 22-24°.



23 июня в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 23-27°; в Днепре возле Киева 23°.

