Киев не собирается платить "Нафтогазу" штрафы "Киевэнерго" - Кличко

Столичные власти не собираются платить НАК "Нафтогаз" штрафы частной компании "Киевэнерго". Сейчас сумма штрафов и пени составляет около 1 миллиарда 200 миллионов гривен. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев", сообщает официальный сайт Кличко. "Я делаю все, чтобы защитить интересы киевлян. А платить чужие долги? Простите, 1,2 миллиарда это, например, 10 новых детских садов! Киевляне не должны платить за бездарные последствия хозяйственной деятельности частных компаний", - заявил градоначальник.



Кличко подчеркнул, что на прошлой неделе столичные власти обратились в суд, чтобы заставить НАК "Нафтогаз" заключить договор на газоснабжение коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" и не допустить отключения теплоэлектростанций, производящих электроэнергию для столицы. Поскольку такое отключение может привести к крайне негативным последствиям.



"Наши юристы убеждены на сто процентов, что правда на нашей стороне. Напомню, более 3 тысяч домов остаются сегодня без горячей воды. Были разные предложения. Даже, идти на дебаты. Но хочу сказать, что такие спорные вопросы на дебатах не решают. Мы надеемся, что суд быстро примет решение и мы сможем возобновить поставки горячей воды", - добавил мэр.



Также он отметил, что город готов решать проблему с долгами киевлян, на которых настаивает НАК "Нафтогаз". Но при условии их реструктуризации. Сумма долгов насчитывает не один миллиард гривен, и выплатить их сразу невозможно.



"Мы сейчас ведем переговоры с НАК "Нафтогаз" по реструктуризации этих долгов сроком от трех до шести лет. В лучшем случае до - 10 лет. Если же "Нафтогаз" откажется - то вместе с киевлянами пойдем к руководству НАК "Нафтогаз". И все вместе будем задавать вопросы. Я делаю все для того, чтобы столица была подключена к газу, чтобы была горячая вода у киевлян", - заявил Кличко.



Мэр напомнил, что город последовательно выполняет решение Киеврады о прекращении соглашения с "Киевэнерго" и возвращает под контроль общества имущество, которое 17 лет находилось в управлении коммерческой структуры.



Сейчас завершен первый этап возвращения имущества. В частности, возвращено городу и передано в эксплуатацию "Киевтеплоэнерго" 65 тысяч единиц имущества. В штат коммунального предприятия переведены около 5 тысяч работников. Также предприятие уже ликвидировало почти тысячу повреждений тепловых сетей в процессе подготовки к зиме и получило необходимые лицензии и тарифы для работы от КГГА и НКРЭКУ.

