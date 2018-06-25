Асад заявил, что сирийцы самостоятельно восстановят страну после войны

Сирия будет восстановлена собственными силами страны, заявил в воскресенье президент страны Башар Асад в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.



"Несмотря на то, что сейчас идет война, у нас достаточно сил, чтобы восстановить страну, мы в этом уверены", - сказал он.



"[Если] нет денег - займем у наших друзей, у сирийцев, живущих за рубежом, у нашей казны. Мы не беспокоимся об этом", - подчеркнул Асад, отметив при этом, что восстановление страны может занять больше времени, чем предполагалось.



По словам Асада, многие европейские компании планируют заработать на восстановлении Сирии.



"Когда речь идет о восстановлении страны после войны - вы говорите 400 млрд, плюс-минус - то это целый рынок, это целая экономика, это инвестиции. Когда страны Европы говорят о помощи в восстановлении Сирии, они думают не о помощи Сирии, а о том, как заработать", - сказал он. "Многие европейские компании выходят на нас и пытаются открыть дверь в Сирию для своих инвестиций", - заметил президент.



Сирия вернет контроль над севером страны силой, если террористы не пойдут на примирение и не сдадутся, подчеркнул Асад.



"Мы выбрали два пути: первый и главный - это примирение", - сказал он, отметив, что многие районы страны уже возвратились к мирной жизни.



"Второй путь - атаковать террористов, если они не сдаются и не идут на примирение. Мы будем биться с ними и вернем контроль силой", - заявил президент. Асад подчеркнул, что силовое противостояние с террористами будет не лучшим вариантом для Сирии, "но это единственным способом получить контроль над страной".



Президент Сирии считает, что в стране не идет гражданская война - бои ведутся с наемниками и террористами.



"У нас нет гражданской войны, поскольку гражданская война основывается на межконфессиональных, этнических, религиозных и прочих конфликтах. У нас в Сирии этого нет. Вы можете поехать куда угодно, в частности в контролируемые правительством регионы, где можно увидеть все слои сирийского общества, мирно живущие бок о бок, это факт", - сказал президент.



Он подчеркнул, что "не сирийский народ стреляет друг в друга, это наемники и террористы".



По его словам, конфликт в Сирии способствовал тому, что общество стало более сплоченным, чем до войны. "Разноплановое общество стало намного более сплоченным, чем до войны, мы выучили урок", - сказал Асад.



"Общество едино, у нас нет проблем, касающихся сплоченности общества. Мы можем считать Сирию единой, пока един народ", - добавил глава государства.



Проведение конституционной реформы в Сирии зависит только от решения самих сирийцев, заявил Башар Асад.



"Любая конституционная реформа не касается правительства. Это дело сирийского народа. Если мы хотим прийти к каким-то изменениям или к чему-либо, необходим национальный референдум. Если будет референдум и люди поддержат новую конституцию, то, конечно, мы ее примем", - сказал он.



Асад подчеркнул, что это произойдет "не потому, что этого захотело ООН или иностранное государство", а только в том случае, если такое решение примет народ Сирии.



Новая конституция Сирии была принята в феврале 2012 года и закрепила систему многопартийности. Согласно этой конституции, Асад, набравший 88% голосов на первых в истории страны альтернативных выборах в июне 2014 года, был избран на первый срок, несмотря на то что он вступил в должность президента в третий раз. США и страны ЕС признали выборы нелегитимными и недемократическими.

