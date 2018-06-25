В ЛНР не исключили провокаций ВСУ во время визита делегации из Литвы

Народная милиция ЛНР не исключает вероятность провокационных обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) со стороны ВС Украины во время работы в Донбассе делегации из Литвы, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.



"В зоне операции оккупационных сил проводит работу делегация министерства иностранных дел Литвы. В рамках визита делегация планирует посещение населенного пункта Нижнее и провести встречу с командованием батальона "Айдар" 53 бригады ВСУ", — рассказал Марочко.



Он уточнил, что таким образом командование 53 бригады пытается поддержать утраченный положительный образ в глазах своих военнослужащих.



"Командование батальона планирует во время встречи провести провокационные обстрелы населенного пункта Нижнее с привлечением подконтрольных СМИ и обвинить в этом подразделения Народной милиции ЛНР", — заявил представитель оборонного ведомства.



Он уточнил, что руководством 53 бригады ВС Украины планируется масштабная информационная провокация с привлечением журналистов ведущих украинских СМИ: "1+1", "ICTV", "5 канал" и "Украина".



"Вышеуказанная информационная акция спланирована с целью подтверждения сделанного ранее (командиром бригады Александром) Грузевичем ложного заявления о продвижении украинских подразделений в районе населенного пункта Желобок", — уточнил Марочко.

