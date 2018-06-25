Макрон заявил, что миграционный кризис в ЕС перерос в политический

Миграционный кризис в ЕС в настоящее время преобразовался в кризис политический. Об этом заявил в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом экстренного саммита лидеров стран Евросоюза, посвященного миграционным проблемам. Трансляцию выступления президента перед журналистам вел телеканал Европейской комиссии.



"Мы проводим эту рабочую встречу в важный момент. Европа с 2015 года испытывала и продолжает испытывать в настоящее время сильное давление со стороны миграционных потоков. На основе совместной работы мы смогли значительно снизить интенсивность этого потока, но перемещения мигрантов внутри Евросоюза остаются весьма значительными. И теперь мы имеем дело в первую очередь с политическим кризисом, связанным с миграционными вопросами", - заявил президент Макрон.



"На мой взгляд, следует придерживаться простых и четких решений для урегулирования кризиса", - добавил он. В этой связи он указал на важность "сохранять верность ценностям Евросоюза", "потому что каждый раз, кода они этих положений отходили, происходило резкое ухудшение ситуации". Среди этих ценностей Макрон выделил права человека и гражданина, а также "уважение государственного суверенитета и европейская солидарность".



В этой связи Макрон подчеркнул, что задача на саммите заключается в том, чтобы "выработать решение исключительно на основе сотрудничества в рамках Евросоюза".



Макрон подчеркнул, отметая недавнюю критику в адрес его страны относительно приема мигрантов, что "в данном вопросе Франция не намерена получать поучения от кого-либо". "Франция в настоящее время стоит второй в списке стран по числу принимаемых в этом году мигрантов", - сообщил Макрон. "Именно на основе данного изложенного мною подхода я и намерен теперь продвигаться вперед в работе со всеми теми своими коллегами, которые готовы со всей ответственностью предложить решение, которое будет уважать нашу историю, а также нормы нашего права", - отметил он. При этом президент Франции подчеркнул, что намерен "жестко защищать ценности ЕС".



Макрон также указал на то, что странам ЕС "следует добиваться большей эффективности действий". "То решение, которое мы выработаем, должно позволить вести борьбу против нелегальной миграции, сократить все миграционные потоки, причем сделав это гуманным образом, на основе надлежащих методов". "А наш метод, как его представляет Франция, заключается в необходимости вести совместную работу в отношении стран транзита, находящихся вне рамок ЕС", - сказал Макрон. Он отметил, что такая работа уже началась и "дала первые результаты". "Она будет продолжена как в отношении Ливии, так и других стран Африки, Балкан и стран Азии", - уточнил политик.



Президент Франции указал на важность для стран ЕС "защищать границы", выделив дополнительные ассигнования агентству Frontex, а также создав новые платформы приема мигрантов. "В данных вопросах также надлежит разделить нагрузку между странами ЕС", - отметил он.



Упомянув об активном "вторичном" перемещении мигрантов в настоящее время внутри шенгенских границ, Макрон сообщил, что на встрече в Брюсселе в этой связи "следует добиться прогресса в продвижении ряда документов - в частности относительно уже находящегося на обсуждении текста о процедурах предоставления права на убежище". "Нам надо реформировать процедуры Дублинского соглашения и одобрить договора, которые сделают наши системы более эффективными", - подчеркнул президент Франции.



Макрон добавил, что решение миграционного кризиса может быть основано на сотрудничестве не всех 28 государств ЕС, а только части стран, готовых взять на себя ответственность в этом вопросе.



"Нам необходимо европейское решение, основанное на сотрудничестве всех 28 стран ЕС, или тех из них, которые готовы вместе идти вперед и разделить ответственность и бремя [приема мигрантов], которое ложится на некоторые страны", - сказал он.



"У нас есть наши ценности, и всякий раз, когда мы им изменяем, мы выбираем наихудшее решение, - заявил Макрон. - Наши ценности - это права человека, уважение государственного суверенитета и европейская солидарность". Он подчеркнул, что на этой встрече в Брюсселе предстоит обсудить вопрос "борьбы с притоком нелегальных мигрантов и пресечения каналов трафика людей". "Для этого нам необходимо вместе работать со странами происхождения мигрантов и государствами, через которых идет их транзит, в частности, с Ливией, странами Балкан и Азии".



"Нам необходимо лучше защищать внешние границы, выделяя для этого дополнительные инвестиции. Необходимо также обеспечить эффективную систему распределения миграционного бремени между странами ЕС. Мы должны реформировать процедуру Дублина (нынешнюю систему предоставления убежища в ЕС - прим. ТАСС), и мы должны принять меры, которые сделают эту систему более эффективной", - подчеркнул Макрон.



Дублинская система, которая формально действует в ЕС, но по факту практически не работает, заключается в том, что вопрос предоставления убежища беженцам решает та страна, на территорию которой они изначально прибыли, перейдя внешнюю границу ЕС. Эта система привела к перегрузке мигрантами средиземноморских государств ЕС, в первую очередь Италии.

