Бабченко рассказал о своей жизни после "убийства"

Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал, что его жизнь сильно поменялась с момента инсценировки украинскими спецслужбами его убийства: он ограничен в свободе передвижения и встречах. Об этом журналист написал в Facebook.



"Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать что захочу. Я не могу не то что пойти в кафе посидеть с друзьями, я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят. Каждый выход в город — это спецоперация", — пояснил Бабченко.



Он также рассказал, что его семью вывезли из России, сейчас они все вместе "сидят в бункере и прячутся от наемных убийц".



"Я совершенно не представляю, что дальше. Где я буду дальше жить, как я буду дальше жить, как будет жить мой ребенок, в какую школу он будет ходить <…> Ничего не закончилось. Понимаете? Ничего еще не закончилось", — жалуется он.



В конце мая СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Аркадия Бабченко застрелили на лестничной клетке его дома. Украинский премьер Владимир Гройсман обвинил в причастности к "убийству" Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.



На следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" журналиста была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на него.



Инсценировку осудили не только российские власти, но и Запад. В частности, в НАТО заявили, что подобные операции могут подорвать доверие к СМИ.



Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.

