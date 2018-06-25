В Раде закон о нацбезопасности назвали изменой

Принятие закона о национальной безопасности Украины следует расценивать как государственную измену, заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. "Такой закон должен приниматься на закрытом заседании парламента, а не как у нас, так публично и откровенно, что представители иностранных партнеров сидели в кулуарах. Любая страна, которая сегодня является нашим союзником, завтра может изменить вектор партнерства.

И знание закона о национальной безопасности дает возможность нашим зарубежным партнерам контролировать вооруженные силы от а до я", — написал депутат в Facebook.



Рада приняла президентский законопроект о нацбезопасности страны в четверг, 21 июня. Документ определяет одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и НАТО, а также предусматривает назначение гражданского министра обороны.



Украинский парламент в декабре 2014 года внес изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих Вооруженных сил с силами стран НАТО.

