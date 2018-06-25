В прокуратуре сообщили, какое наказание грозит напавшим на лагерь ромов под Львовом

К нападению на лагерь ромов в селе Сокольники под Львовом причастны 11 человек. В результате погрома погиб 24-летний парень. Семерым нападавшим сообщено о подозрении.



Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.



"Задержан один совершеннолетний и семеро несовершеннолетних лиц, которым сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.



Следствие установило, что группа молодых людей вооружилась ножами, металлическими трубами, цепями и напала на лагерь, в котором временно проживали лица ромской национальности.



Злоумышленники устроили погром и избили жителей табора, в результате чего 24-летний житель Закарпатской области скончался от многочисленных ножевых ранений.



По уточненным данным, во время нападения получили телесные повреждения трое человек, среди которых 10-летний мальчик, его 30-летняя мать и 19-летний юноша.



По данному факту зарегистрировано уголовное производство по п.12, ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч.3 ст.161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой вражды и ненависти, повлекшие тяжкие последствия), ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное с применением предметов, специально приспособленных и заранее подготовленных для нанесения телесных повреждений), ч.1 ст.304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины.



Максимальный срок наказания, которое грозит злоумышленникам - до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

