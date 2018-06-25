CNN: один из избирателей в Турции "проголосовал" за Путина на президентских выборах

Один из избирателей в Турции в воскресенье на досрочных выборах в стране отдал свой голос за президента России Владимира Путина. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN Turk.



Телеканал разместил на своем сайте фотографию бюллетеня, на котором от руки написаны имя и фамилия российского лидера. Рядом был проставлен штамп со словом "да", которым избиратели отмечали кандидатов в ходе голосования. Данный бюллетень, признанный недействительным, был обнаружен при вскрытии избирательной урны в городе Манавгат в провинции Анталья.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах абсолютное большинство голосов.



На парламентских выборах правящая Партия справедливости и развития набирает 42,4%, основная оппозиционная Народно-республиканская партия - 22,7%, Партия националистического движения - 11,2%, прокурдская Партия демократии народов - 11,5%, "Хорошая партия" - 10,1%. Остальные политические объединения не преодолели 10%-ный рубеж.



Турецкие граждане впервые в истории в воскресенье выбирали одновременно президента и новый состав законодательного органа. Голосование проходило в 81 провинции с 08:00 до 17:00 по местному времени.

