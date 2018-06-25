Турция сказала: «Дальше!» — в парламент прошли пять партий

На выборах 24 июня Турция отдала предпочтение в пользу «продолжения» прежнего курса. По итогам выборов, ставших ареной борьбы предвыборных блоков, первое место занял «Народный альянс», при этом право пройти в первый парламент, который будет создан при президентской системе правления, заслужили пять партий.

Всего в выборах приняли участие семь партий в составе альянсов и три партии вне блоков. Партия справедливости и развития (ПСР), Партия националистического движения (ПНД) и Партия великого единства вели предвыборную борьбу в рамках «Народного союза», а Республиканская народная партия (РНП), Хорошая партия, Партия благополучия и Демократическая партия — в составе «Национального альянса». Демократическая партия народов (ДПН), партия «Дело свободы» и партия «Родина» самостоятельно участвовали в предвыборной гонке.



ПСР потеряла голоса



По итогам вчерашнего голосования ПСР заняла первое место, но по сравнению с выборами 1 ноября 2015 года потеряла около 7% голосов. Согласно неофициальным результатам, ПСР, набрав 42,5% голосов, получила 293 места в парламенте. На выборах 1 ноября 2015 года ПСР при 49,5% голосов получила 317 кресел в парламенте.



ПНД сохранила голоса



А ПНД в значительной степени сохранила голоса и стала силой, определившей исход выборов. Именно благодаря результатам ПНД «Народный альянс» получил большинство в парламенте. В общей сложности этот блок набрал 53,58% голосов. Этому альянсу, который обошел Реджепа Эрдогана, набравшего 52,6% голосов на президентских выборах, отдали предпочтение около 26 миллионов избирателей. ПНД, во многом сохранив число голосов, полученных на выборах 1 ноября 2015 года (11,9%), в этот раз набрала 11,16% и заработала 49 депутатских кресел.



Голоса РНП тают…



А голоса РНП тают по сравнению с результатами, полученными на выборах 1 ноября 2015 года. РНП, которая набрала 22,71% голосов и отправит в парламент 146 своих депутатов, в 2015 году получила 25,32% голосов.



ДПН легко преодолела барьер



Один из вопросов, к которым было приковано большое внимание на вчерашних выборах, заключался в том, преодолеет ли ДПН процентный барьер для прохождения в парламент. В результате ДПН при 11,57% голосов получила 67 мест в парламенте. По итогам выборов 1 ноября 2015 года ДПН, набрав 10,76% голосов, отправила в парламент 59 своих депутатов.



И за Путина «проголосовали»



При подсчете голосов в районе Манавгат (Анталья) был обнаружен бюллетень, в котором голос был отдан в пользу президента Российской Федерации Владимира Путина. На нем от руки была написана фамилия Путина и поставлен штамп со словом «evet» («да»). Бюллетень был признан недействительным.



По итогам голосования за рубежом тоже победил Эрдоган



За рубежом правом голоса воспользовались более трех миллионов человек в 60 странах и 123 представительствах. К полуночи было подсчитано 59,3% бюллетеней, и по итогам голосования за рубежом Эрдоган тоже оказался на первом месте при 59,57% голосов. Мухаррем Индже (Muharrem İnce, кандидат в президенты Турции от РНП — прим. пер.) набрал 25,81% голосов, Мерал Акшенер (Meral Akşener, кандидат в президенты Турции от «Хорошей партии» — прим. пер.) — 3,17%, Селахаттин Демирташ (Selahattin Demirtaş, кандидат в президенты Турции от ДПН — прим. пер.) — 10,6%. В Египте на момент подсчета половины бюллетеней Эрдоган набрал 56,6%, Индже — 33,2%. В Финляндии на первом месте расположился Демирташ (43,7%), на втором — Эрдоган (32,1%). В Саудовской Аравии, согласно первым итогам, Индже оказался на первом месте (62,1%), Эрдоган получил 35,3% голосов. Для проведения голосования за рубежом было задействовано около восьми тысяч человек.



Источник: Vatan



