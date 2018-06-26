На юг и восток Украины возвращается жара

В ближайшие сутки, 26 июня, на западе Украины будет по-прежнему прохладно, на остальной территории потеплеет, сообщает Укргидрометцентр. На юге и востоке страны ожидается жаркая погода. На западе и крайнем юго-востоке неустойчивую погоду определят атмосферные фронты. Без осадков, лишь днем в западной части и Приазовье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 9-14°, на побережье морей 15-19°, днем 23-28°, на юге и востоке страны до 32°; в западной части Украины ночью 6-11°, днем 18-23°.



В Киеве - без осадков, температуры ночью 12-14°, днем 23-25°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 26 июня самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 32,2 градусов тепла в 1939 году, самая низкая ночью на отметке 7,2 градусов выше ноля в 1949.



В среду, 27 июня, ночью без осадков, днем в западных, Винницкой, местами в Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с.



Температура в восточных, большинстве южных и Днепропетровской областях ночью 18-23°, днем 31-36°, на остальной территории ночью 11-16°, днем 27-32°, в западных областях 20-25°. Ветер восточный, 5-10 м/с.



В Киеве 27 июня - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 28-30°.



25 июня температура воды в Черном и Азовском морях была 20-25°; в Днепре возле Киева 22°.

