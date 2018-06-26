В ЕС создают силы быстрого кибернетического реагирования

По инициативе Литвы страны Европейского союза начинают создавать силы быстрого кибернетического реагирования. Об этом сообщает Delfi.



В понедельник протокол о намерениях подписали в Люксембурге министры обороны Литвы, Эстонии, Хорватии, Нидерландов и Румынии. Франция, Испания, Польша и Финляндия к инициативе примкнут к концу года, заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.



Европейские страны предполагают создание кибернетических команд с ротацией каждые шесть месяцев. Они могли бы прийти на помощь государствам-членам в случае крупных кибернетических инцидентов.



График, как ожидается, будет утверждён в следующем году. По словам литовского министра, с институтами ЕС будет обсуждена возможность использования в рамках проекта средств бюджета Евросоюза для закупок оборудования и программного обеспечения.



К проекту на правах наблюдателей присоединятся ещё четыре страны - Бельгия, Греция, Словения и Германия.

