WP: НАТО не успеет быстро перебросить войска в случае вторжения России в страны Балтии

В случае вторжения России в страны Балтии НАТО не успеет быстро перебросить войска на восток, поскольку их продвижение замедлят узкие дороги и бюрократия в Европе. Об этом сообщает The Washington Post.



Хотя Литва, Латвия и Эстония вошли в НАТО в 2004 году, организация до сих пор не имеет плана по их защите, пишет американская газета. В частности, она ссылается на слова отставного генерала и бывшего посла США в НАТО Дугласа Льюта.



"Мы не думали об увеличении там военного присутствия", - сказал политик. Правда, он добавил, что ситуация изменилась после аннексии Крыма в 2014 году.



Тем ни менее, силы НАТО в странах Балтии невелики, а подкреплению в случае конфликта придется преодолеть сотни километров по территории стран Европы. При этом войска могут быть задержаны из-за узких дорог и мостов, не способных выдержать вес военной техники.



Помешать также могут особенности инфраструктуры. Например, разный размер железнодорожной колеи в Литве и Польше.



Кроме того, задержки могут возникнуть из-за бюрократических проволочек. Например, в Германии технике разрешают проходить по дорогам только по ночам в будние дни, а Швеция, которая сотрудничает с НАТО, просит уведомлять о планируемом передвижении войск альянса по ее территории за три недели.

