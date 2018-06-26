В "Киевском метрополитене" рассказали, какие станции сильнее протекают

За 5 месяцев 2018 года в столичной подземке ликвидировали 1196 протеканий и 387 мокрых пятен. Работы в этом направлении проводятся постоянно и необходимы для сооружений метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".



"Больше всего работ проходит на синей и зеленой линиях. В частности, на станциях "Майдан Незалежности", "Тараса Шевченко", "Олимпийская", "Лыбедская", "Печерская" и "Лукьяновская", - говорится в сообщении.



В метрополитене отметили, что из-за постоянных вибрации от движения поездов, перепадов температуры, изменения в почвах и подземных водах новые проблемные места на объектах станционных комплексов возникают регулярно. В зависимости от характера протекания, специалисты определяют оптимальный метод ликвидации - от поверхностного устранения до нагнетания специальных растворов и полимерных композиций.



"В первую очередь специалисты обрабатывают критические точки, которые непосредственно могут влиять на работу предприятия, и места прохода пассажиров. Далее устраняют мокрые пятна. В некоторых случаях для отвода воды устанавливают металлические лотки", - объяснили в пресс-службе подземки.

