Роналду оградили от фанатов двойным забором

Отель города Саранск «Меркури», где расположилась сборная Португалии по футболу, обнесли двойным ограждением.



Городские власти установили второй ряд забора, перекрыв пешеходную зону рядом с гостиницей. Предположительно, это связано с требованием португальской команды ограничить подход к отелю многочисленным болельщикам.



Вечером 24 июня возле гостиницы собрались болельщики. Из-за шума нападающий сборной Криштиану Роналду был вынужден подойти к окну своего номера и просить собравшихся разойтись. Форвард жестами показал, что ему и команде необходимо отдохнуть перед матчем с Ираном.

