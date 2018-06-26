Роналду оградили от фанатов двойным забором

Роналду оградили от фанатов двойным забором

Отель города Саранск «Меркури», где расположилась сборная Португалии по футболу, обнесли двойным ограждением.

Городские власти установили второй ряд забора, перекрыв пешеходную зону рядом с гостиницей. Предположительно, это связано с требованием португальской команды ограничить подход к отелю многочисленным болельщикам.

Вечером 24 июня возле гостиницы собрались болельщики. Из-за шума нападающий сборной Криштиану Роналду был вынужден подойти к окну своего номера и просить собравшихся разойтись. Форвард жестами показал, что ему и команде необходимо отдохнуть перед матчем с Ираном.