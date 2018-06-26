Глава СБУ: За нападением на ромов во Львове может стоять РФ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак допускает, что за нападением на ромов во Львове может стоять РФ. "Что касается нападения... предварительный анализ показывает, что похожая организация есть и в РФ... За этим может стоять Россия", - сказал глава СБУ на брифинге для СМИ в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос относительно нападения на ромов.



По его словам, СБУ выясняет, кто за этим стоит, кто финансировал это нападение.



Как сообщалось, один человек погиб и четверо получили ранения, в том числе 10-летний ребенок, вследствие нападения неизвестных на ромский табор на окраине Львова поздно вечером 23 июня.



Правоохранители задержали восемь человек, в том числе организатора нападения; большинству задержанных 16-18 лет. Задержанные признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь".



Причастными к нападению являются ученики одной из местных школ и профтехучилища, сообщила начальник отдела коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.

