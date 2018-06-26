КНДР отменила ежегодный митинг против «американского империализма»

Власти КНДР отменили ежегодный антиамериканский митинг в Пхеньяне.



Митинг был частью праздничных мероприятий, посвященных окончанию Корейской войны. В предыдущие годы акции против «американского империализма» проходили на протяжении месяца и завершались митингом 27 июля — в день окончания конфликта на Корейском полуострове.



В 2017 году антиамериканская акция собрала около 100 тысяч человек.



Официально руководство страны не подтвердило отмену мероприятия, однако бюро AP в Пхеньяне утверждает, что акция в этом году проводиться не будет.



Северная Корея заметно убавила антиамериканскую риторику в последние несколько месяцев, чтобы создать более примирительную атмосферу в преддверии саммита с США.



12 июня в Сингапуре состоялась встреча между лидерами США и КНДР — Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. По итогам саммита стороны подписали совместную декларацию, в которой, в частности, пообещали работать над ядерным разоружением на Корейском полуострове.

