Сущенко просит Сенцова отказаться от голодовки

Осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко попросил другого осужденного украинца - Олега Сенцова - отказаться от голодовки. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщил адвокат Марк Фейгин на своей странице в Facebook.



"Только что вышел от Романа Сущенко из Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцову, чтобы он берёг себя и отказался от голодовки. Банальные слова тут ни к чему, и так всё ясно", - сообщил он.



По его словам, Сущенко также передал слова поддержки украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой и попросил всех, от кого это зависит, помочь ей добиться встречи с заключённым.



Фейгин добавил, что Сущенко также её очень ждёт.



По мнению адвоката, ситуация с украинскими заключенными становится совсем неприличной.

