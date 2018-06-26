Amazon, Ebay и AliExpress договорились об изъятии опасной продукции из оборота

Интернет-магазины теперь обязаны рассматривать жалобы на опасную продукцию от пользователей в течение пяти дней. Соответствующее соглашение подписали компании Amazon, Ebay, Rakuten France и AliExpress.



Интернет-магазины намерены ускорить процесс изъятия опасной продукции из своего оборота. Представители крупнейших онлайн-площадок Amazon, Ebay, Rakuten France и AliExpress совместно с еврокомиссаром по вопросам юстиции Верой Юровой подписали в понедельник, 25 июня, соответствующую договоренность.



Компании обязались в будущем реагировать на жалобы от ведомств в течение двух рабочих дней. "Потребители должны иметь возможность совершать покупки в интернете так же надежно, как и в обычных магазинах", - подчеркнула Юрова.



Из нового договора следует, то пользователи должны ясно видеть на сайте интернет-магазина, каким образом они могут пожаловаться на опасный товар. В свою очередь, площадки обязуются среагировать на жалобу в течение пяти рабочих дней. Кроме того, компаниям необходимо создать центральный координационный центр, куда могли бы поступать жалобы из стран ЕС.



В 2017 году Европейское общество по защите прав потребителей направило жалобы в отношении около 2200 товаров, представляющих собой опасность. Однако нынешнее законодательство ЕС в сфере онлайн-торговли в настоящий момент лишь предписывает, что опасные товары должны быть "быстро и действенно" изъяты из оборота, при этом конкретные критерии не указываются.

