Коррупция в ПриватБанке и очередная схема БК Pari Match

Букмекерская контора PariMatch, центральный офис которой находится в самом центре Киева, активно развивает сеть игорных заведений на неподконтрольных территориях ДНР И ЛНР. В мае текущего года украинские СМИ опубликовали результаты журналистского расследования, согласно которым букмекерская контора PariMatch, центральный офис которой находится в самом центре Киева, активно развивает сеть игорных заведений на неподконтрольных территориях ДНР И ЛНР.

Уже сам по себе этот факт должен был бы привлечь к конторе внимание со стороны СБУ. Однако, как выяснилось, PariMatch ведет эту «работу» не в одиночку. Помогает ей в этом… государственный Приватбанк.



Впрочем, сначала — предыстория.



По данным ресурса Betnews365, Pari Matchработает на букмекерском рынкес 1994 года. Ориентирована на страны бывшего СССР. Как и большинство букмекеров, имеет лицензию Кюрасао, по которой осуществляет международную деятельность. Известна как один из старейших поставщиков услуг в сфере онлайн-гемблинга.



В Украине Pari Match не внесен в список лотерей, однако упоминание об одноименной компании существует в едином госреестре юридических лиц. Среди видов ее деятельности указано и проведение азартных игр. Букмекерская контора в неопределенном статусе выступает спонсором ряда спортивных структур, среди которых футбольная «Премьер-лига» и Федерация хоккея Украины.



В августе 2016 года компания стала титульным спонсором украинской баскетбольной Суперлиги и генеральным спонсором национальной сборнойкоманды Украины по баскетболу.



Собственниками ООО «Pari Match» являются Эдуард Швиндлерман и Татьяна Белорусская. Последняя также имеет доли в компаниях «Тернопильтепло», «Изумруд» и «Фундамент-2006».



Поскольку азартные игры и букмекерский бизнес в Украине запрещены, не удивительно, что у PariMatch возникали трения с правоохранительными органами. В частности, Национальная полиция с 2015 года ведет расследование по факту ведения компанией незаконного игорного бизнеса.



Из постановления Печерского районного суда известно, что 15 октября 2015 был проведен обыск по месту жительства одного из учредителей букмекерской конторы. В ходе обысков были обнаружены документы, предметы и вещи, «которые свидетельствуют об организации и проведении азартных игр под логотипом Pari Matchв сети интернет. Упоминается в постановлении и одноименная компания.



До этого Швиндлерман заявлял, что компания ушла с украинского рынка после запрета гемблинга и не имеет никакого отношения к сайту Pari Match. Однако на самом сайте указано обратное — что компания работает в сфере игорного бизнеса более 20 лет, имеет представительства в странах СНГ.



Согласно открытым источникам «Пари Матч» владеет лицензиями на букмекерскую деятельность в Республике Беларусь (ООО «Статускво») и Российской Федерации (ООО «Бетринг»). В конце 2014-го года компания также получила аналогичную лицензию в Казахстане.



А в мае текущего года журналисты выяснили, что компания активно работает через терминалы в ДНР и ЛНР .



В ходе журналистского расследования выяснилось, что работу на неподконтрольных Украине территориях организовала бывшая сотрудница компании Пари Матч — некая Ирина Сергиенко. Сегодня она — действующий сотрудник ПриватБанка.





Как выяснилось в результате журналистского расследования, Сергиенко попала в Приватбанк отнюдь не случайно. Она и ранее активно использовала технические и вычислительные возможности Приватбанка для обеспечения приема денежных средств для Pari Match на территории ОРДЛО. Помогал ей в этом руководитель Департамента электронного бизнеса ПриватБанкаСергей Харитич. Эта парочка продолжает работу в ОРДЛО и сейчас. В реестре судебных решений есть несколько дел, фигрантом которых является Ирина Сергиенко. В этих делах, в частности, констатируется факт, что с 2013 по 2016 год Сергиенко являлась сотрудницей компании PariMatch и доверенным лицом Швиндлермана. И в связи с этим подозревается СБУ в содействиитеррористической деятельности ДНР и ЛНР.Интересно, что, работая в Приватбанке, Сергиенко «по совместительству» возглавляет Украинскую ассоциацию игорного бизнеса. Весьма странно, согласитесь: игорный бизнес в Украине запрещен, но ассоциация существует. И не просто существует, а активно лоббирует легализацию казино и игровых автоматов.При этом Сергиенко выступает категорически против создания специальных зон, в которых будут разрешены азартные игры. В противовес этому она предлагает открывать казино и устанавливать игровые автоматы в четырех- и пятизвездочных отелях.В декабре прошлого года Ирина Сергиенко заняла еще один «общественно значимый» пост — ее избрали председателем Координационного совета по социально ответственной легализации казино. Показательно, что, хотя этот совет на бумаге является общественной организацией, на практике он стал инструментом в руках определенных бизнес-групп. Так, своих представителей в Координационный совет по социально ответственной легализации казино делегировали группа DCH Александра Ярославского (в состав активов входит Международный аэропорт «Харьков», 5* отель, ряд объектов ресторанного бизнеса) и сеть отелей Premier Hotels and Resorts. Именно их интересы и лоббирует Сергиенко, отстаивая легализацию азартных игр в Украине. А все слова о том, что легализация казино и игровых автоматов увеличит поступления в бюджет — не более, чем ширма, за которой скрывается жажда сверхприбылей для нескольких бизнес-кланов.Оказывается, пособничество террористам — отнюдь не единственная претензия к ней со стороны правоохранительных органов. Сегодня Сергиенко принимает практически все решения в Департаменте электронного бизнеса Приватбанка— без ее одобрения там не делается ничего. И она активно этим пользуется. В частности, Генпрокуратура установила многочисленные факты вымогательства со стороны Ирины Сергиенко и задокументировала получение ею взяток от 5 украинских IТ-компаний, которые обслуживаются в Департаменте электронного бизнеса Приватбанка.Хочется верить, что прием на работу в государственный банк человека, подозреваемого в содействии террористам, является следствием ошибки, а не злого умысла. Надеемся, пресс-служба Приватбанка в ближайшее время даст исчерпывающий комментарий о том, каким образом Ирина Сергиенко получила возможность использовать технические ресурсы государственного банка для работы компании PariMatch на территории ОРДЛО.