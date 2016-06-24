Медведчук не пытается понравиться избирателю, он популяризирует свои идеи, — «Український тиждень»

В стране, где срок жизни политических проектов часто измеряется одним электоральным циклом, Виктор Медведчук уже 21 год остается на заметных ролях в украинской политике — и лишь треть этого времени он занимал должности во власти, пишет «Український тиждень». Новым фактам из жизни политика и его политическим амбициям посвящен материал издания в № 24 (553) от 21 июня 2018 года.

«Медведчук может позволить себе не иметь министерского портфеля или депутатского кресла и не появляться каждый вечер на телеэкранах. В то же время его влияние на процессы многие не подвергает сомнению», — пишетиздание.

Ответ Медведчука российской «Новой газете» относительно его политических амбицийи желания получить власть в Украине «Тиждень» считает свидетельством того, что действия политика «точно не направлены на получение популярности среди избирателей».

«У меня есть амбиции, но сегодня говорить о них не буду, поскольку идеи, которые я отстаиваю, как вы и сказали, непопулярны. Сначала надо сделать их популярными, а потом уже говорить об амбициях. Я являюсь последовательным сторонником федеративного устройства еще с 1990-х годов. Но тогда эта идея была еще не актуальна ни в Москве, ни где-то еще. Я серьезно изучал этот вопрос и, основываясь на трудах М. Грушевского, М. Драгоманова, статьях И. Франко и В. Черновола, пришел к выводу о том, что федерализация ― это единственное лекарство, которое может спасти Украину от распада», — сказал Медведчук в 2016-м.

Через год, обращает внимание «Тиждень», президент России Владимир Путин почти дословно повторил эти слова, отвечая на вопрос о контактах с Медведчуком,и назвал лидера «Украинского выбора» украинским националистом, отца которого какчлена ОУН советская властьосудила и выслала в Сибирь.

Из-за членства отца в ОУН Виктор Медведчук столкнулся с проблемами, когда пытался поступить на обучение, обратил внимание «Тиждень».

«Фактически Медведчук на собственном опыте убедился в жестокости системы, господствовавшей в СССР. Но решил строить карьеру в ее границах и достиг в этом значительных успехов. Интересно, что Медведчуку, по его же словам, удалось сделать это, не вступив в ряды КПСС», — отметило издание.

Напомним, Виктор Медведчук —лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа», спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. С декабря 2014 года В.Медведчук занимается обменом удерживаемых лиц. Благодаря ему освобожден 481 человек, среди которых военные и гражданские лица; кроме того, осужденные в РФ Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев и Надежда Савченко вернулись в Украину.