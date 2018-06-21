Началась процедура ликвидации Верховного суда Украины

В Верховном суде Украины создана ликвидационная комиссия, которая будет осуществлять мероприятия по ликвидации указанного органа как юридического лица. Как сообщается в понедельник на сайте "Судебной власти Украины", согласно закону Украины ''О судоустройстве и статусе судей" начата процедура прекращения деятельности и ликвидации в установленном законом порядке Верховного суда Украины.

"Во исполнение требований статьи 105 Гражданского кодекса Украины 21.06.2018 на сайте Министерства юстиции Украины обнародовано сообщение о решении относительно прекращения Верховного суда Украины как юридического лица в результате ликвидации. В Верховном суде Украины создана ликвидационная комиссию, которая будет осуществлять мероприятия по завершению ликвидации указанного органа как юридического лица", - сказано в сообщении.



Как сообщалось, 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административном судопроизводстве Украины и другие законодательные акты (законопроект №6232), который обеспечит завершение судебной реформы. Одним из основных новшеств закона является определение Верховного суда как единой кассационной инстанции в Украине и введение нового порядка рассмотрение им дел. 22 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.



Перед этим, в начале ноября 2017 года П.Порошенко подписал указ о назначении 114 судей нового Верховного суда, кандидатуры которых были отобраны на открытом конкурсе и поданы президенту Украины на утверждение Высшим советом правосудия.



С 15 декабря 2017 года начал работу новый Верховный суд, который теперь является главной и единственной кассационной инстанцией, а старый Верховный суд Украины прекратил осуществлять полномочия.



При этом старый Верховный суд Украины продолжает работать, не осуществляя правосудия, так как эти полномочия выполняются новосозданными Верховным судом.



И.о. главы Верховного суда Украины Василий Гуменюк на брифинге 5 февраля 2018 года заявил, что Верховный суд Украины обратился в Конституционный суд относительно юридической дефиниции прекращения своей работы при запуске работы нового Верховного суда, в частности, на предмет проверки возможности ликвидации Верховного суда Украины как конституционного органа без внесения изменений в Конституцию. Но Конституционный суд Украины, по словам В.Гуменюка, решение не вынес.



Он пояснил, что согласно нормам Конституции, что суд может быть ликвидирован или реорганизован на основании представления президента, согласованного с Высшим советом правосудия и Верховной Радой.



Кроме того, как подчеркнул и.о.главы суда, необходимо учитывать конституционный принцип распределения власти, который не позволяет одной ветви власти уничтожать другую путем распоряжения или закона. "Распорядительного акта, на основании которого можно было бы сказать, что Верховный суд ликвидирован, к нам не поступало", - сообщил В.Гуменюк.



Отвечая на отвечающий вопрос о том, каким именно образом может быть ликвидирован Верховный суд Украины, и.о. главы суда сказал: "Я не знаю, как это должно быть решено, но поставили вопрос в своем конституционном представлении четко – мы видим, что в данном случае не может быть ликвидации, тут может быть какая-то другая форма".



По его словам В.Гуменюка, в Верховном суде Украины работают 13 судей. "Судьи ходят на работу, изучают новое законодательство. Мы работаем и как почтовый ящик – к нам люди обращаются, в том числе, по реабилитационным делам. Мы лишены возможности рассматривать дела, но мы выполняем свои функции", - сказал он, уточнив, что судьи Верховного суда Украины в настоящее время получают "голый оклад" и "ждут своей судьбы".



При этом В.Гуменюк обратил внимание, что судьи были избраны бессрочно. Также он сообщил, что не знает о фактах написания заявления судьями о переводе в другие суды.



Отвечая на вопрос о том, есть ли в мировой истории факты существования параллельно двух Верховный судов, В.Гуменюк сказал, что похожая ситуация была в Хорватии при процессе реорганизации, но там был решен вопрос конституционным судом.

