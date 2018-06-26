Китай и Евросоюз будут бороться с пошлинами США

После встречи представителей КНР и Евросоюза стороны заявили о намерении противостоять тарифным угрозам президента США Дональда Трампа. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по итогам встречи с вице-президентом Еврокомиссии Юрки Катайненом, передает Bloomberg.



"Односторонность растет, и в крупных экономиках появилась торговая напряженность. Китай и ЕС решительно выступают против одностороннего торгового подхода и протекционизма и считают, что эти действия могут привести к рецессии и турбулентности в мировой экономике", - заявил Лю Хэ.



Напомним, 10 марта Трамп подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий на уровне 25% и 10% соответственно на сумму 6,4 млрд евро. В Белом доме заявили, что такой шаг связан с необходимостью "обеспечения нацбезопасности" США.



С 23 марта Белый дом ввел 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентую на ввоз алюминия.

