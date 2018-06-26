В Японии создали змееподобный дрон-трансформер

Группа инженеров из Токийского университета разработала модульную мультироторную платформу, способную менять форму во время полета, пишет N+1.



Конструкция, основанная на более ранней разработке тех же инженеров, отдаленно напоминает змею. При необходимости дрон под названием Dragon может создать кольцо для захвата небольшого груза или вытянуться, чтобы пролететь сквозь узкий проем. Каждый модуль беспилотника снабжен отдельной батареей, вычислительным модулем и парой роторов, а соединение модулей происходит через поворотные узлы с электромоторами. Для управления всеми модулями используется компьютер Intel Euclid.



В полете дрон по команде компьютера может изменять геометрию рамы и выполнять сложные маневры. Небольшой видеоролик, демонстрирующий возможности Dragon, был опубликован на YouTube.



Отметим, что разработкой необычных дронов занимаются инженеры из разных стран. Например, в начале июня сообщалось, что инженеры из Университета Тохоку разработали летающего робота-пожарного, который может висеть в воздухе за счет водяных реактивных струй. Незадолго до этого специалисты из французского Национального центра научных исследований продемонстрировали квадрокоптер, который может менять свою форму во время полета и выстраивать все роторы в одну линию, что позволяет ему пролетать через узкие проемы.







