Горячие ванны снижают риск инсульта и инфаркта

Японские ученые выяснили, что купание в ванне благотворно сказывается на состоянии сосудов. Принятие горячих ванн позволяет улучшить кровообращение и снизить вероятность развития атеросклероза. Он является одним из факторов риска инсульта и инфаркта, сообщает The Daily Mail.



Исследователи оценили состояние сердечно-сосудистой системы 873 человек. В среднем участники тратили на принятие ванны 12 минут. Оказалось, что добровольцы, купавшиеся в ванне не менее 5 раз в неделю, были менее склонны к атеросклерозу, чем остальные участники.



Для достижения положительного эффекта температура воды должна быть около 41 градуса по Цельсию. Принимать ванну нужно не меньше 5 раз в неделю. Горячая вода укрепляет сосуды, тем самым предотвращая образование атеросклеротических бляшек. Кроме того, купание в ванне позволяет расслабиться и снизить уровень стресса, что также позитивно отражается на здоровье сердечно-сосудистой системы.

