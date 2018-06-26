Apple выпустила публичную бета-версию iOS 12

Компания Apple выпустила публичную бета-версию мобильной операционной системы iOS 12. Наряду с ней также выпущена tvOS 12. В настоящее время они обе доступны для загрузки на официальном сайте компании.



В Apple предупреждают, что версии являются тестовыми, и не рекомендуется их устанавливать на основные устройства.



При этом финальная версия ОС должна быть готова к осени текущего года. Ожидается, что платформа улучшит впечатления от работы с уже устаревшими устройствами. Приложения должны будут запускаться на 40 процентов быстрее, а камера - на 70 процентов.



Также сообщается, что в iOS 12 реализовали формат дополненной реальности USDZ. Кроме того, улучшению подверглись многие стандартные приложения.

